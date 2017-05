Behandlungsfehler können in verschiedenen Bereichen und zu verschiedenen Zeitpunkten der medizinischen Versorgung auftreten. Sie können Ärzte, Krankenpfleger, Hebammen, Heilpraktikern oder Psychotherapeuten unterlaufen. Von einem Behandlungsfehler spricht man, wenn ein Mediziner eindeutig gegen die zum Zeitpunkt der Behandlung anerkannten Regeln und Standards der medizinischen Wissenschaft verstößt. Abweichen darf er davon nur, wenn er dies vorher ausdrücklich mit dem Patienten abgestimmt hat. Das heißt, eine nicht abgestimmte Abweichung vom Standard stellt schon einen Behandlungsfehler dar. Behandlungsfehler entstehen durch Mängel bei der Diagnose oder der Therapie, etwa der Verabreichung von Medikamenten. Führt nicht ausreichend qualifiziertes Personal eine Behandlung durch oder führen schlecht aufeinander abgestimmte Abläufe oder Hygienemängel in einem Krankenhaus zu Fehlern, liegt ebenfalls ein Behandlungsfehler vor. Auch muss ein Arzt dafür sorgen, dass seine Geräte den aktuellen Standards entsprechen, ein Röntgengerät zum Beispiel keine zu hohe Strahlenbelastung hat. Behandlungsfehler können außerdem durch mangelnde Aufklärung des Betroffenen im Patientengespräch geschehen (§ 630e Abs. 1 BGB). Ein Arzt muss über Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie unterrichten. Bei der Aufklärung hat der Arzt auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können.

Bei einem Verdacht auf einen ärztlichen Fehler können Sie sich zunächst an den behandelnden Mediziner oder das Krankenhaus wenden, um ein klärendes Gespräch zu führen. In einigen Bundesländern gibt es unabhängige Patientenfürsprecher in den Kliniken. Sie sind Ansprechpartner für Patienten und sollen Patienten bei Beschwerden beraten und Probleme möglichst unkompliziert vor Ort klären. Wenn Sie bei einem vermuteten Behandlungsfehler Schadenersatz oder Schmerzensgeld haben möchte, sollten Sie sich an ihre Krankenkasse wenden. Bei einem vermuteten Fehler durch den Pflegedienst oder ein Pflegeheim ist ihre Pflegekasse zuständig. Die gesetzlichen Kassen sind verpflichtet, ihre Versicherten bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen kostenlos zu unterstützen.

Prozesse sind oft mit hohen Kosten verbunden. Wer keine Rechtsschutzversicherung hat, kann sich einem Verdacht auf einen Behandlungsfehler auch direkt an die Ärzteschaft wenden und die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens bei einer ärztlichen Gutachter- oder Schlichtungskommission beantragen.



Diese Gutachter oder Schlichter sind häufig bei den Landesärztekammern oder den Landeszahnärztekammern angesiedelt. Die Gutachter greifen aber nur Fälle auf, bei denen noch kein Gerichtsverfahren läuft. Die Fälle dürfen zudem in der Regel nicht länger als fünf Jahre zurückliegen.



Der Schlichterspruch ist für keine Seite bindend, wird aber von den Haftpflichtversicherungen der Ärzte häufig akzeptiert. Fällt der Schiedsspruch für den Patienten negativ aus oder muss nach positivem Schiedsspruch mit der Haftpflichtversicherung über die Höhe der Ersatzleistung verhandelt werden, sollte aber in jedem Fall die Beratung durch einen Rechtsanwalt in Anspruch genommen werden.



Der Vorteil an der Einschaltung dieser Gutachter besteht darin, dass während des Verfahrens die Verjährungsfrist Ihres möglichen Schadenersatzanspruchs unterbrochen wird.