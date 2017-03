Es geht um das Album "Loud" von Rihanna. Die Inhaberin der Rechte verklagt eine Familie dieses Album heruntergeladen zu haben. Die Musik-Firma fordert für den Schaden mehr als 3.500 Euro. Der Bundesgerichtshof (BGH) soll nun am Donnerstag dazu ein Urteil zu der Frage fällen: Dürfen Eltern vor Gericht ihr Kind decken? Die Eltern haben angegeben, dass eines ihrer drei volljährigen Kinder der Täter sei, wollen aber nicht den Namen nennen. Dabei gibt es in dieser Richtung bereits ein Urteil durch den BGH. Doch was ist überhaupt erlaubt beim Downloaden oder Streaming.