Obwohl es in den meisten Büros zum Alltag gehört, ist die private Internetnutzung am Arbeitsplatz grundsätzlich nicht erlaubt. Beschäftigte riskieren eine Abmahnung ode sogar ihre Kündigung. Es liegt im Ermessen des Arbeitgebers, ob er das Surfen zu Privatzwecken erlaubt. Hat er es verboten, kann der Chef das Surfverhalten sogar ohne Wissen des Angestellten überwachen.

Rechtlich ist die Sache eindeutig. Zwar ist die Internetnutzung im Betrieb in keinem besonderen Gesetz geregelt. Doch der Arbeitnehmer ist während seiner Arbeitszeit schlicht verpflichtet, der Tätigkeit nachzugehen, für die er eingestellt wurde – und dazu gehört das private Surfen im Netz nicht.

Arbeitgeber können die Internetnutzung am Arbeitsplatz während der Dienstzeit deshalb komplett verbieten. Wenn ein begründeter Verdacht des Missbrauchs oder des Arbeitszeitbetrugs vorliegt, dürfen Vorgesetze außerdem das Surfverhalten kontrollieren. Gibt es einen Betriebsrat, muss er einer solchen Aktion zustimmen. Schließlich kann der Arbeitgeber unter Umständen auch die Kündigung aussprechen .

Dürfen Arbeitnehmer wenigstens in ihrer Pause surfen, mailen oder posten? Jein. Die Mittagspause gehört zur Freizeit. Grundsätzlich darf ein Arbeitnehmer deshalb seinen digitalen Aktivitäten frönen. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, sollte dabei sein privates Smartphone, seinen Laptop oder sein Tablet verwenden.

Denn am Arbeitsplatz werden Computer und Internetanschluss vom Arbeitgeber gestellt und bezahlt. Dieser darf auch darüber entscheiden, wie das Equipment genutzt wird. Wenn der Arbeitgeber das Surfen verboten hat, muss man sich daran halten. Und selbst wenn kein Verbot ausgesprochen wurde, wird es dann heikel, wenn beim privaten Surfen ein Virus oder andere Schadsoftware heruntergeladen werden.

Im Alltag allerdings kommen die genannten Normen oft nicht zur Anwendung. Obwohl Arbeitsrechtler dringend zu schriftlich fixierten Regelungen raten, haben die meisten Arbeitgeber die private Internetnutzung weder explizit erlaubt noch verboten. Es herrscht Gewohnheitsrecht, was in der Regel bedeutet: Der Arbeitgeber toleriert die private Internetnutzung in gewissem Umfang.