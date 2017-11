Lassen sich gesetzliche Krankenversicherungen für die Genehmigung eines Antrags auf Kostenübernahme zu viel Zeit, gilt der Antrag als genehmigt. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel klargestellt. Demnach können Krankenkassen diese sogenannte fingierte Genehmigung im Nachhinein auch nicht einfach für nichtig erklären.

Laut einem Gesetz von 2013 müssen die Krankenkassen innerhalb von drei Wochen über Leistungsanträge entscheiden. In den Fällen von zwei Patientinnen aus Nordrhein-Westfalen und dem Saarland passierte das aber nicht. Die beiden Frauen hatten jeweils nach starker Gewichtsabnahme einen Antrag auf eine operative Straffung der Haut am Bauch gestellt. Die Krankenkasse der Knappschaft Bahn-See, bei der beide versichert waren, ließ aber lange nichts von sich hören – in einem Fall sogar über acht Wochen. Dann entschied sie, nicht zu zahlen und nahm die fingierte Genehmigung zurück.