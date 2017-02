Seit 2003 haben die Krankenkassen nur noch Erwachsenen die Brillengläser gezahlt, wenn sie mit einer Sehhilfe maximal 30 Prozent Sehvermögen haben. Wer weniger als 30 Prozent Sehvermögen hat, gilt dem Gesetz nach als sehbehindert. Das betrifft rund eine Millionen Menschen in Deutschland.

Von der Neuregelung könnten maximal 1,4 Millionen der insgesamt 41,2 Millionen fehlsichtigen Deutschen profitieren, schätzt der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA). Der Gemeinsame Bundesausschuss muss aber noch die sogenannte Hilfsmittel-Richtlinie erneuern, in der die Details geklärt werden.

Als Voraussetzung zur Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse muss ein Augenarzt die Fehlsichtigkeit diagnostizieren und ein Rezept ausstellen. Das gilt nur für die Brillengläser. Die Krankenkassen zahlen grundsätzlich nicht für das Gestell. Die Höhe der Zuzahlung zu den Gläsern richten sich nach den Festbeträgen, die der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) bestimmt. Demnach würde ein Glas für vier bis sechs Dioptrien in einigen Fällen lediglich mit zehn Euro bezuschusst. "Die Festbeträge variieren zwischen 10 und 112 Euro", bestätigt Marini. Das richtet sich nach dem jeweiligen Material der Gläser.

Ob der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkasse diese nun noch einmal anpassen wird, beantwortet GKV-Sprecherin Ann Marini nicht. Denn noch könnten die Krankenkassen nicht einschätzen, was durch das neue Gesetz genau auf sie zukommt - sowohl an Kosten als auch an bürokratischem Aufwand. "Wir werden schauen, wie es auf uns zukommt. Wir können das erst im Nachhinein einschätzen."