Das fängt an zu krabbeln, zu vibrieren, so als würde das Trommelfell vibrieren. Dann entsteht so ein Druck im Kopf. Das geht durch den ganzen Körper.

Ihm werde zuerst heiß, dann kalt und er bekomme Wutanfälle. Teilweise sei er auch schon zu seinem Sohn in die Stadt gefahren, erzählt Lindner. Oder er habe im vorderen Teil des Hauses geschlafen, weil er es nicht mehr ausgehalten habe. Der Ton komme von einer Luft-Wärmepumpe, die sein Nachbar an dessen Hauswand einbauen ließ, um sein Haus zu heizen.

Die Begründung: Es gebe zwar Leitfäden wie man die Pumpen ausrichten solle, nicht zum Beispiel in Richtung einer anderen Häuserwand. Aber das seien nur Empfehlungen. Im Prinzip kann jeder seine Wärmepumpe so einbauen, wie er möchte - beklagt auch Christian Fabris, Schallschutzexperte beim Bundesumweltamt. Denn die Pumpen-Hersteller garantieren, dass ihre Geräte festgelegte Schallobergrenzen nicht überschreiten. Diese Anforderungen seien allerdings 2009 entwickelt worden, kritisiert Fabris.

Ihrer Beliebtheit tue das keinen Abbruch. Nach Branchenangaben werden jährlich bis zu 60.000 Luft-Wärmepumpen eingebaut, 700.000 gebe es bereits in Deutschland. Damit steigen aber auch die Beschwerdezahlen wegen Lärms. Zwei bis drei erhält Christian Fabris täglich. Jetzt will der Wissenschaftler in einer Studie untersuchen, wie sehr das Brummen die Menschen belästigt oder krank macht und damit an Politik und Industrie herantreten. In vier bis fünf Jahren sollen erste Ergebnisse vorliegen.