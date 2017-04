Jeder zweite Mann und drei von vier Frauen werden pflegebedürftig. Und trotz der jüngst in Kraft getretenen Verbesserungen ist die gesetzliche Pflegeversicherung keine Vollkasko, sagt der Leiter der Techniker Krankenkasse Sachsen-Anhalt, Jens Hennicke. Sie decke nicht bis zu 100 Prozent ab, was in einem Pflegefall an Mitteln aufgebracht werden müsse. Vor allem dann nicht, wenn man in stationären Pflegeeinrichtungen untergebracht sei.

Versorgungslücke durch Pflege-Bahr nicht abgedeckt

Für Heim und Verpflegung zahlt ein Versicherter derzeit im Durchschnitt rund 1.200 Euro monatlich aus eigener Tasche - und zwar unabhängig vom Pflegegrad. Damit die Deutschen privat vorsorgen, hat die Bundesregierung 2013 den Pflege-Bahr eingeführt. Ab zehn Euro Mindesteigenanteil gibt der Staat fünf Euro dazu. Was am Ende allerdings herauskommt ist ernüchternd, sagt Aline Klett von der Stiftung Warentest, die die Leistungen untersucht hat. Die Versorgungslücke werde durch den Pflege-Bahr nicht abgedeckt. Und auch wenn man pflegebedürftig werde, müsse man den Beitrag weiter zahlen.

Wir rechnen bei diesen Pflege-Bahr-Tarifen damit, dass die Beiträge steigen. Aline Klett, Stiftung Warentest

Das liege an der Inflationsrate und an den steigenden Pflegekosten, so Klett. Und, weil die Versicherer niemanden wegen einer Vorerkrankungen ablehnen dürften. Mehr Risiko-Versicherte könnten die Beiträge nach oben treiben, befürchtet Klett. Die Stiftung Warentest empfiehlt daher, auf Pflegetagegeldversicherungen auszuweichen. Für die ist allerdings eine Gesundheitsprüfung nötig. Auch bei steigenden Beiträgen muss man die Versicherungssumme zahlen können, wer kündigt, verliert alles.

Bezahlbarer Einstieg für jedermann

Die Messlatte der Stiftung Warentest sei eine Vollversorgung, das könne eine Basisversicherung wie der Pflege-Bahr nicht leisten, kritisiert der Geschäftsführer des Verbandes der Privaten Krankenversicherung, Stefan Reker. Das Ziel war ein bezahlbarer, preiswerter Einstieg für jedermann, unabhängig von seinem Gesundheitszustand, so Reker. "Ganz viele Unternehmen bieten auch Kombitarife aus Pflege-Bahr, staatlicher Förderung und einem zweiten Tarif. Der baut dann die Absicherung auf annähernd 100 Prozent aus."

Vom Pflege-Bahr rät dagegen Pflegeexperte Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen ab. Wer die Pflegekosten aus seinen Einkünften bestreiten kann, müsse gar nicht vorsorgen. Ansparen sei wenig sinnvoll, weil man nicht wisse, wie lange man Pflege braucht. Zudem seien die privaten Versicherungen auch nicht unproblematisch. Die schließe man normalerweise lange Zeit, bevor man pflegebedürftig werde, ab.

Man kann gar nicht wissen, wie genau die Lücke dann aussieht, denn das hängt davon ab, wie sich die Heimkosten und die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung entwickeln. Prof. Dr. Heinz Rothgang, Universität Bremen

Das vorauszusehen sei schwierig, so Rothgang. Wer also privat vorsorgen will, muss sich bewusst sein, keine hundertprozentige Abdeckung zu erreichen. Wenn Heimbewohner die Kosten am Ende nicht tragen können, springt die Sozialhilfe ein. Schon heute ist das bei etwa einem Drittel der Heimbewohner der Fall.