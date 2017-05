Tabletten sollten am besten mit Leitungswasser eingenommen werden. Bildrechte: IMAGO

Medikamente sollten in der Regel mit einem Glas Leitungswasser zu sich genommen werden. Mineralwasser enthält zum Beispiel viel Calcium. Das kann die Aufnahme von Wirkstoffen des Medikaments zum Teil erheblich beeinträchtigen. Bei der Einnahme sollte man darauf achten, aufrecht zu sitzen, damit Tabletten nicht in Mund oder Speiseröhre kleben bleiben und dort Schleimhautschäden verursachen.



Bei der zeitlichen Einnahme sollte man sich genau an die Empfehlungen des Arztes und der Packungsbeilage halten, damit Arzneien optimal wirken können. Was dort oftmals steht und was es genau bedeutet: