Es ist ein ganz spezielles Geldproblem: Es trifft Pfarrer mit ihrer Kollekte, Betreiber von Warenautomaten oder Schüler, die einen Kuchenbasar veranstalten. Sie werden ihre Münzen nur noch schwer los. Auch Deddo Lehmann von der Bad Schmiedeberg-Kur-GmbH nimmt jährlich Zehntausende Geldstücke an, die er einzahlen muss: "Hartgeld ist nicht mehr beliebt - zumindest wenn es darum geht, es loszuwerden. Wir haben viele Parkautomaten, Einzahlstellen, Bargeldkassen und ein Publikum, das viel mit Bargeld umgeht."

Bei vielen Banken ist die Einzahlung von Münzen nur noch in bestimmten Filialen möglich. Die Gebühr beträgt oft ein Prozent der eingezahlten Summe, mindestens jedoch fünf Euro. Tatsächlich sind die Banken nicht verpflichtet, Münzen kostenlos anzunehmen, sagt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen:

Es gibt ein Münzgesetz, das in der Fassung aus dem Jahr 1999 heute noch aktuell ist. Und das besagt, dass niemand Münzen in einem höheren Umfang als 50 Stück annehmen muss.

Und das gilt für den Supermarkt genauso wie für die Bank. In der Vergangenheit haben viele Banken die Münzen aus Kulanz kostenlos angenommen. Dass sie das nicht mehr machen, liegt an der Münzgeld-Prüfverordnung. Seit zwei Jahren ist sie in Kraft. Julia Topar vom Bankenverband sagt, die Verordnung verpflichte die Banken zu strengen Falschgeld-Kontrollen: