Für Fernseher oder Kühlschränke soll es in der EU künftig einfachere Energielabel geben. Wie die EU-Kommission mitteilte, einigten sie Mitgliedstaaten und Europaparlament auf ein neues Kennzeichnungssystem für den Stromverbrauch von Elektrogeräten.

Bis zur Umsetzung der Neuregelung wird es aber noch einige Zeit dauern. Die Entscheidung muss noch formal von den Mitgliedsländern und vom EU-Parlament gebilligt werden. 15 Monate später soll sie dann in Kraft treten und im Jahr darauf soll die neue Kennzeichnung dann auf Produkten in Läden zu finden sein. Das alte System war 1990 eingeführt worden.

Zusätzlich sollen Geräte künftig in einer Produktdatenbank registriert werden. Verbraucher können den Energieverbrauch dann per Datenbank-Recherche vergleichen und so das sparsamste Gerät finden.



Die EU-Kommission verspricht sich von der besseren Kennzeichnung mehr Energieersparnis und sieht die Verbraucherrechte gestärkt. Umfragen zeigten, dass 85 Prozent der Europäer beim Kauf auf die Energielabels achteten.