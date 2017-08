WhatsApp Vorsicht bei Nummernwechsel

So ist es auch bei Alexandra Prinz-Klause der Fall. Doch vor kurzem fiel der MDR-Mitarbeiterin etwas Besonderes in der WhatsApp-Familien-Gruppe auf:

"Mein Papa hatte zwei Handy-Nummern. Er hatte eine vor einiger Zeit abgemeldet, war aber mit dieser noch im Familien-Chat bei uns. Irgendwann mal kam von ihm eine Meldung, wo er 'Hi!' zu einer nächtlichen Uhrzeit schrieb. Wir wunderten uns und er meinte: Das war ich gar nicht."

Offenbar hatte der Familien-Chat einen geheimen Mitleser, der nun auf sich aufmerksam machte. Ein Spion bei WhatsApp? Alexandra Prinz-Klause wollte es genauer wissen. "Ich rief diese Nummer an und es meldete sich ein kleiner Junge, nicht einmal zehn Jahre alt, dem offenbar diese abgemeldete Nummer von meinem Papa zugewiesen worden war." Und genau das ist das Problem.

WhatsApp identifiziert seine Nutzer aufgrund der Telefonnummer und nicht anhand eines persönlichen Logins mit Nutzernamen und Passwort. Wenn diese Nummer ihren Besitzer wechselt, dann bekommt WhatsApp das von selbst nicht mit. So wird also jeder, der eine SIM-Karte mit der entsprechenden Telefonnummer nutzt, sofort für alle freigeschalteten Chats seines Vorgängers zugelassen. Er kann Nachrichten mitlesen, Fotos und Videos anschauen sowie selbst unter dem Namen des Vorgängers schreiben. Wenn er sich nicht selbst zu erkennen gibt, dann bleibt er unentdeckt.

Ein Fall für die Bundesdatenschutzbeauftragte? Die lässt ihr Büro schriftlich abwinken. In einer E-Mail an MDR AKTUELL heißt es: "WhatsApp bietet die Möglichkeit, den Account und die damit verbundene Nummer zu löschen. Nimmt der oder die NutzerIn diese Möglichkeit nicht wahr, kann es nach Neuvergabe der Nummer (…) an Dritte zu dem von Ihnen beschriebenen Problem kommen. Die Verantwortung liegt hier aber bei dem oder der NutzerIn."