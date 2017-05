Es geht vor allem um die digitalen Zusatzfunktionen des elektronischen Personalausweises. Das Gesetz will die nach vorn bringen. Seit 2010 ist der Perso im Chipkartenformat mit der sogenannten e-ID Funktion ausgestattet, heißt: Der Besitzer kann sich sicher und eindeutig identifizieren - etwa beim Onlineshopping oder Behördengängen im Internet. So lässt sich zum Beispiel ein Führungszeugnis per Mausklick anfordern oder das Auto abmelden.



Problem dabei: Die e-ID muss man aktiv freischalten lassen, was bei 51 Millionen Personalausweisen nicht einmal jeder Dritte Deutschen gemacht hat. Und tatsächlich genutzt wird die Funktion praktisch gar nicht. Künftig soll die elektronische Identifizierung automatisch und dauerhaft eingeschaltet sein, damit sie sich schneller verbreitet.