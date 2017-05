Mit dem Zeigefinger am Display den Blutdruck messen, mit der Handykamera einen möglichen Hautkrebs diagnostizieren - Gesundheits-Apps, die das Versprechen, schießen wie Pilze aus dem Boden. Die Anwendungsgebiete seien dabei so zahlreich wie verschieden, erklärt Dr. Urs-Vito Albrecht, der an TU Braunschweig Gesundheits-Apps untersucht hat.