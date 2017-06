Fragen und Antworten Wie ist die Organspende geregelt?

Hauptinhalt

Nach dem Göttinger Organspende-Skandal von 2012 ist die Spendenbereitschaft in Deutschland eingebrochen. Medizin, Politik und Initiativen werben seit Jahren um mehr Spender. Wie ist die Organspende in Deutschland geregelt? Wer kann spenden? Welche Körperteile können gespendet werden? Wie kommt man an einen Spenderausweis?