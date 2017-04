Ostern ist in jede Himmelsrichtung viel los. Die einen fahren zu Oma und Opa oder zu den Kindern. Und Urlauber zieht es sowohl in den Süden als auch an die deutschen Küsten.

Wer Zeit hat und möglichst entspannt an sein Ziel kommen will, der sollte sich vor Abfahrt über die Verkehrslage informieren und am besten dann fahren, wenn viele andere schon angekommen sein wollen. Anja Kruse rät: "Vielleicht eben nicht am Gründonnerstag sofort nach Feierabend rauf auf die Bahn, sondern lieber ein bisschen abwarten, sich ausruhen und dann am Abend oder in die Nacht hinein fahren. Oder ganz früh morgens, beispielsweise am Karfreitag. Dann sollte es etwas besser laufen."