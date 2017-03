In "extremen Ausnahmesituationen" können schwerkranke Menschen Anspruch auf Medikamente zur Selbsttötung haben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag entschieden.

Erst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg entschied 2012, der Mann habe Anspruch auf eine Entscheidung. In dem daraufhin wiederaufgenommenen Verfahren blieb der Ehemann zunächst in allen Instanzen ohne Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht hob diese Urteile nun auf. Die Verweigerung eines Medikaments zur Selbsttötung sei in diesem Fall rechtswidrig gewesen.