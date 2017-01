Die sichersten Airline der Welt des Jahres 2016 heißt erneut Cathay Pacific aus Hongkong. Zu diesem Schluss kommt das Hamburger Flugunfallbüro "Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre" (JACDEC). Auf den Plätzen folgen: Air New Zealand, Hainan Airlines und Qatar Airways.

Doch was sagen diese Zahlen aus? Marcus Wahl, Sprecher der Pilotengewerkschaft Cockpit, rät gegenüber MDR AKTUELL zur Vorsicht im Umgang mit der Statistik. JACDEC greife zwar auf einen großen Datenfundus zurück, aber man müsse auch sehen, dass bei solchen Daten durch gewisse Schwerpunktsetzungen das Ergebnis beeinflusst werden könne. "Trotzdem würde ich sagen, kann man aus der Studie zumindest mal Tendenzen erkennen, wo es sicher ist und wo es vielleicht nicht ganz so sicher ist", sagt Wahl.

Ein Blick auf die Internetseite von JACDEC zeigt, dass 60 Fluggesellschaften untersucht wurden. Und zwar diejenigen, die weltweit die größte Verkehrsleistung erbringen. Der Index, der darüber Auskunft gibt, wie sicher die Fluggesellschaften unterwegs sind, unterscheidet sich aber häufig erst in der zweiten oder gar dritten Stelle nach dem Komma. So kam die KLM auf 0,011; die Lufthansa auf 0,016.

Marcus Wahl erklärt, was das bedeutet: "Wenn es da zu einem Zwischenfall kommt, kann man ganz schnell von Platz drei auf Rang 15 abrutschen - weil die Airlines sehr nah beieinanderliegen. Ich glaube, man kann sagen, die obersten zehn bis 20 sind grundsätzlich sehr sichere Airlines mit minimalen Unterschieden." So werde eher ein Schuh draus, als wenn man sage, die Nummer eins war sicherer als die vier.

Doe Konkurrenz um die Reisenden hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen: Billigflieger bieten Flüge deshalb oft zu Preisen an, die kaum wirtschaftlich sind. Bildrechte: IMAGO

Auch von JACDEC selbst hieß es in früheren Stellungnahmen bereits: Die Rangfolge werde überbetont. Man zähle zudem nicht nur Abstürze, sondern beispielsweise auch Zwischenfälle, die zu Schäden an den Maschinen führten, aber öffentlich kaum wahrgenommen würden.



Wahl nennt das Ranking eine Orientierungshilfe - und hofft, dass sich Flugreisende statt der Frage "Wo steht meine Airline im Ranking?" eine andere stellen: "Kann ich für ein Ticket, dass dann nur fünf Euro kostet, das also noch nicht einmal den Sprit für den einzelnen Passagier bezahlen würde, erwarten, dass die Sicherheit hoch ist? Kann man da erwarten, dass die Anstellungsbedingungen vernünftig sind? Ich glaube, wenn man sich für eine Flugreise entscheidet, ist der Preis sicher ein ausschlaggebendes Kriterium, darf aber nicht das finale Kriterium sein, warum ich ein Ticket kaufe oder eben nicht."