Über zufriedene Kunden ist Isabel Albrecht sicher froh. Denn für die Sprecherin des Hallenbetreibers Jump-House stehe der Spaß am Trampolinspringen im Vordergrund. Damit die Freude aber nicht durch Verletzungen getrübt werde, gebe es einige Sicherheitsregeln zu beachten.

Hallen-Betreiber stellen klare Regeln auf

So müssen die Besucher zunächst rutschfeste Socken kaufen und, so Albrecht, dürfen sie "niemals zu zweit auf ein Trampolin. Da kann es zu einem sehr gefährlichen Katapult-Effekt kommen. Dann darf man bei uns springen, aber nicht rennen, damit man nicht beim rennen irgendwo in den Gerätschaften hängenbleibt und hinfällt. Und wir erlauben auch keine gefährlichen Tricks, wie zum Beispiel Doppelsaltos oder ähnliches. Das ist bei uns nicht erlaubt. Wir sind keine Trainingseinrichtung, sondern eine Freizeitattraktion für jedermann."

16 Mitarbeiter pro Schicht achteten auf die Einhaltung der Regeln. Und bis auf einfaches Umknicken seien noch keine schlimmeren Verletzungen passiert, erklärt Isabel Albrecht.

Zahl der Verletzungen steigt

So lässt sich der Basketballkorb vielleicht besser treffen. Bildrechte: Jump House Leipzig Umknicken sei tatsächlich die häufigste Unfallart beim Trampolinspringen, bestätigt auch Prof. Pierre Hepp, Orthopäde an der Leipziger Uniklinik. Doch der Mediziner warnt davor, den Sport zu verharmlosen. Die Zahl von schweren Verletzungen durch Trampolinspringen sei gestiegen: "Da gibt es große amerikanische Studien, die eine erhebliche Zunahme, teilweise das Vierfache innerhalb der letzten zehn Jahre im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, beobachtet haben."



Demnach ist die Zahl der Verletzungen in amerikanischen Trampolinparks von knapp 600 im Jahr 2010 auf fast 7.000 im Jahre 2014 gestiegen. Darunter seien schwere Knie- oder auch Hals-Nackenverletzungen. Weshalb man die Sicherheitsregeln in den hiesigen Trampolin-Hallen strikt einhalten wolle, so die Jump-House-Betreiber.

TÜV kontrolliert die Geräte regelmäßig

Zudem seien die Trampolingeräte vom TÜV zertifiziert. Einmal jährlich werden die Geräte auf Herz und Nieren geprüft, erklärt Rainer Weiskirchen, Sprecher von TÜV Rheinland: "Es werden die Maße angeguckt, die Verarbeitung, es wird nach Quetsch- oder Scherstellen geguckt, es werden die Fallbereiche untersucht. Also, dass da entsprechend, was die Sicherheitstechnik anbelangt, alles in Ordnung ist."

Die Mitarbeiter in den Trampolin-Hallen müssten die Anlagen dann täglich überprüfen und dieses auch dokumentieren. Dass das Sicherheitskonzept aufgehe, zeige sich an dem guten Kundenzuspruch, meint Jump-House Sprecherin Isabel Albrecht. Das Unternehmen hat angekündigt, weitere Trampolin-Hallen in Deutschland zu eröffnen.