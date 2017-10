Unsichere WLAN-Verschlüsselung Erste IT-Firmen schließen WPA2-Sicherheitslücke

Nach dem Bekanntwerden einer Sicherheitslücke in der WLAN-Verschlüsselung haben erste IT-Anbieter die Schwachstelle gestopft. Unternehmen wie Cisco, Intel, Netgear und Aruba veröffentlichten dazu Sicherheits-Updates. Auch Microsoft stellte seinen Kunden entsprechende Software-Aktualisierungen zur Verfügung. Apple will die Lücke in seinen Betriebssystemen ebenfalls schließen.

Forscher der Universität Löwen in Belgien hatten am Montag mitgeteilt, dass sie eine gravierende Lücke in der WPA2-Verschlüsselung von WLAN-fähigen Geräten entdeckt haben. Demnach könnten Angreifer die WPA2-Verschlüsselung aufbrechen, belauschen und manipulieren. WPA2 ist ein Verschlüsselungsverfahren zur Absicherung eins WLANs und galt bislang als hackersicher. Ältere Standards wie WPA und WEP wurden schon vor Jahren als nicht mehr sicher ausgemustert.

Fachleute streiten über Folgen für Nutzer