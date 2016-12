Bis zu 12.000 Brände mit Schäden im Gesamtwert von fast 30 Millionen Euro bilanzieren Versicherungen jedes Jahr für die Silvesternacht in Deutschland. Dazu kommen neben einigen anderen vor allem Schäden an parkenden Autos oder Kleidung. Nicht alle Schäden werden von den Versicherungen erstattet. Vor allem, wer mutwillig mit Böllern einen Schaden versursacht, kann teuer bezahlen.

Wer auf einer Party, in oder an Gebäuden oder geparkten Autos durch Böller oder auf andere Weise einen Schaden verurscht, dessen Haftpflichtversicherung übernimmt die Regulierung meist nur, wenn dies nicht vorsätzlich geschehen ist. Wer absichtlich Sachen beschädigt, dem können Versicherungen dies ganz oder teilweise verweigern. Auch wer angetrunken und mutwillig Schäden anrichtet, muss für die Haftung und Schadensersatz aus eigener Tasche aufkommen.

Schäden an geparkten Autos durch Silvester-Raketen, Böller, Flaschen oder Betrunkene können sich Autofahrer in der Regel nur durch eine Teil- oder eine Vollkaskoversicherung ersetzen lassen.

Der Klassiker ist der von Böllern zerfetzte Briefkasten am Neujahrsmorgen: Hauseigentümer sollten sich dann an ihre Wohngebäudeversicherungen wenden, die für eine Reparatur des Briefkastens aufkommen könnte. Das gilt jedoch nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Postsendungen in einem Briefkasten. Dafür kommen Versicherungen nur auf, wenn eine Sendung versichert war und der Verursacher nicht gefunden wird. Äußere Schäden am Haus oder am Dach begleicht die Wohngebäudeversicherung.