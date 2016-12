Das Gehör ist ein sehr empfindlicher Sinn. Ihn zu schützen, kann nützen - vor allem zu Silvester. Bildrechte: Colourbox.de

Fiept es, hört der Betroffene schlecht oder fühlt sich das Ohr verstopft an, sollte man handeln und in eine HNO-Klinik fahren, rät die Expertin: "Generell verschwinden in den meisten Fällen die Symptome von allein wieder. Geschieht dies nicht, sollte man unbedingt einen Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen, der durch Tests feststellt, wie schwer das Ohr geschädigt ist, und die weitere Behandlung veranlasst."



Wer vorbeugen will, sollte also Gehörschutz zu einer Silvesterfeier mitnehmen. Und, auch wenn es selbstverständlich klingt: Feuerwerk gehört nicht in die Hände von Kindern oder alkoholisierten Personen. Auch sollten nicht explodierte Blindgänger erst einmal liegen gelassen werden. Geht beim Feuerwerk dennoch etwas schief, sind es oft Brandwunden, mit denen sich die Betroffenen herumschlagen müssen.