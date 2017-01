"Was tun bei WhatsApp-Kettenbriefen?"

In Persiflagen macht man sich lustig über die gestreuten Warnmeldungen. Bildrechte: MDR/Michael Voß

Doch selbst harmlos erscheinende Kettenbriefe können gefährlich werden. Aktuell weist einer via WhatsApp auf Einkaufsgutscheine der Supermarktkette Lidl hin: "Guck mal, sie feiern ihren Jahrestag. Ich glaube, es ist ein beschränktes Angebot. Ich habe mir meinen schon geholt", steht in der Nachricht. Mit "meinen" ist ein Gutschein gemeint, den man sich auf einer angeblichen Lidl-Homepage abholen kann. Der in der Nachricht genannte Link fängt auch mit "www.lidl.de" an. Doch wer genau hinschaut, merkt, dass dahinter noch mehr steht, nämlich der Name einer ganz anderen Homepage. Wer diesen Link anklickt, landet bei einem völlig anderen Anbieter.



Telekom-Pressesprecherin Alexia Sailer sagt dazu: "Wenn Sie sich dann für so einen Gutschein anmelden, werden Sie aufgefordert, persönliche Daten einzugeben. Das ist natürlich gefährlich, weil mit diesen persönlichen Daten dann Schindluder getrieben werden kann." In diesem Fall geraten dann Name, Anschrift und weitere Angaben in die Hände von Unbekannten, die diese Daten dann höchstwahrscheinlich an Werbefirmen weiterverkaufen. Einen Gutschein für den Supermarkt bekommen Sie übrigens nicht an ihre Adresse geschickt, wenn Sie sich darauf eingelassen haben.