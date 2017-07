Der Fall der Gutachterin im Hells-Angels-Prozess würde vermutlich gar nicht diskutiert, hätte die Frau die entsprechenden Privatsphäre-Einstellungen an ihrem Facebook-Accout vorgenommen. So lässt sich die Sichtbarkeit des Profils und auch einzelner Posts für bestimmte Nutzergruppen definieren. Damit lässt sich steuern, was wirklich nur enge Freunde sehen können und was für alle zugänglich ist.