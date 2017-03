Die Anhebungen betreffen demnach alle Bundesländer. Besonders kräftig ziehen die Strompreise dem Bericht zufolge im Versorgungsgebiet von Eon an. In Bayern klettern die Tarife demnach in der Grundversorgung des Konzerns um gut 14 Prozent, in Niedersachsen um knapp acht Prozent. Betroffen seien insgesamt mehr als zwölf Millionen Haushalte.