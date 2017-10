Hintergrund Die wichtigsten Fakten zum ärztlichen Bereitschaftsdienst

Im Zweifel wählen Sie die Bereitschaftsnummer 116 117. Eventuelle Notfallanrufe können dann direkt weitervermittelt werden, da der ärztliche Bereitschaftsdienst an die Rettungsleitstellen angebunden ist. Das Fachpersonal in den 116 117-Service-Centern ist zum großen Teil medizinisch geschult und kann die medizinische Dringlichkeit einschätzen.

Unter der Nummer 116 117 werden Sie an Ihren zuständigen Arzt weitergeleitet. Bildrechte: dpa

Unter dieser Nummer ist seit 2012 der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung erreichbar. Überall in Deutschland sind niedergelassene Ärzte im Einsatz, die Patienten in dringenden medizinischen Notfällen außerhalb der Sprechzeiten behandeln. Die Nummer kann auch nachts, an Wochenenden oder Feiertagen gewählt werden. Der Anruf wird dann an den zuständigen Bereitschaftsdienst weitergeleitet. Dort erhalten sowohl Kassen- als auch Privatpatienten ärztliche Hilfe.