Es ist der Traum aller Technik-Freaks: Für scheinbar wenig Geld hat man immer die neuesten Produkte zu Hause - Handy, Fernseher, Waschmaschine. Zwar nicht gekauft, aber gemietet. Möglich machen das jetzt Media Markt und das Online-Kaufhaus Otto. Letztere waren die ersten in Deutschland mit ihrem Miet-Konzept "Otto Now".

Man wolle Kunden die Möglichkeit geben, sich flexibel mit neuer Technik auszustatten: Sich entweder nicht lange an ein Gerät zu binden oder sich von einem Gerät erst einmal zu überzeugen, um es dann später vielleicht zu kaufen. Zum Testen der neuwertigen Geräte hat man drei Monate Zeit - so lang ist die Mindestmietdauer.

Besonders bei Smartphones wäre das ein Thema, da man die ja ständig in der Hand hat. Da kann natürlich schneller etwas passieren als bei Waschmaschinen, die einfach nur in der Ecke stehen. "Otto Now" bietet zwar nach eigener Aussage ein Rundum-sorglos-Paket an, das Transport, Installation und Reparatur beinhaltet - wie reibungslos das in der Praxis funktioniert, bleibt aber abzuwarten.