Ines Zschüttig telefoniert mit Menschen, die Hilfe suchen. Sie ist die Leiterin der Telefonseelsorge Leipzig. Einsamkeit, Armut aber auch die Weltpolitik beschäftigen die Menschen. Rund 11.700 Anrufer meldeten sich deshalb 2016 bei der ihrer Einrichtung. Die Zahl der Anrufer sei nach wie vor hoch. Das Internet mit seinen Foren und Chats hätten dem guten alten Telefon nicht den Rang abgelaufen. Diese Sorge hatte Ines Zschüttig. Unberechtigt, wie sich herausstellte. "Wesentlich mehr Menschen versuchen anzurufen. Menschen sagen oft: 'Oh schön, dass ich jemand erreicht habe. Ich habe es jetzt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde versucht und bin wirklich in großer Not.' Das ist nach wie vor noch, wenn man so will, das Kerngeschäft der Telefonseelsorge."