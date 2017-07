Isofix Isofix ist ein Befestigungssystem, bei dem der Kindersitz über eine genormte, feste Verbindung im Auto angebracht wird. Der Einbau des Sitzes wird dadurch erleichtert. Neue Fahrzeuge haben fast alle Isofix-Haltebügel integriert. Nicht alle Isofix-Kindersitze sind aber für alle Isofix-Autos geeignet. Ein Blick in die Bedienungsanleitung schafft Klarheit, ob der Sitz ins Auto passt. Allerdings können Isofix-Sitze in den meisten Fällen auch mit der herkömmlichen Methode, also mit dem Dreipunkt-Gurt des Autos, in alle Fahrzeuge eingebaut werden.