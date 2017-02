So bewerten die Kassen die IGeL-Leisungen Der medizinische Dienst der Krankenkassen wertet wissenschaftliche Arbeiten zu Nutzen und Schaden einer IGeL-Leistung aus und wägt beides gegeneinander ab. Die medizinischen Fachgesellschaften nehmen für sich in Anspruch, ebenfalls Studien lesen zu können – nur eben mit anderem Ergebnis. Auch die Kassen sagen: Wirklich objektive Bewertungen gebe es nicht.

Die Kassen beurteilen die Leistung als "tendenziell negativ" . Glaukome könnten so nicht zuverlässig vorhergesagt werden. Das Risiko für Fehlalarme und unnötige Behandlungen sei hoch - was die Kassen allerdings bei allen Früherkennungsuntersuchungen annehmen. Und: Gerade bei den Glaukomen gebe es wenig Studien. Es könne also durchaus sein, dass Patienten von der Untersuchung profitieren – das allerdings ist genauso schlecht belegt wie das Gegenteil.

Die Ärzte urteilen eindeutig: Die Untersuchung sei "dringend geboten", heißt es in der Leitlinie der zuständigen Fachgesellschaft. Sie empfiehlt die Leistung vor allem älteren Patienten. Augenärzte weisen darauf hin, dass früh erkannte Glaukome vollständig therapierbar seien – und die Untersuchung nur in Deutschland so sehr in Frage stehe.