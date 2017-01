Private Videoüberwachung Was ist erlaubt, was nicht?

Hauptinhalt

An Bahnhöfen und Laternenpfählen, in Zügen und an Tankstellen, in Supermärkten und Banken - überall sind Überwachungskameras. Ihre Zahl nimmt ständig zu. Und längst sind es nicht mehr nur öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen, die auf Videoüberwachung setzen, um Kriminelle abzuschrecken. Auch immer mehr Privatleute bringen Kameras an. Wir erklären, was sie dabei dürfen und was nicht.

von Andre Seifert, MDR AKTUELL