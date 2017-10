Streicht eine Fluggesellschaft einen Flug und bietet den Passagieren einen Ersatzflug mit einer anderen Airline an, müssen sie bei erheblicher Verspätung dennoch Entschädigung zahlen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden.

Die Richter erklärten, ein Ersatzflug befreie die Fluglinie nicht von der Ausgleichspflicht. Die Airline könne auch nicht auf die Ersatz-Fluglinie verweisen. Sie habe den ursprünglichen Flug annulliert und bleibe daher verantwortlich. Auch Ausgleichsansprüche der Passagiere an das Ersatzunternehmen wegen eines verspäteten Teilfluges spielten keine Rolle.

Im verhandelten Fall wollten die Kläger mit Singapore Airlines von Frankfurt nach Singapur und weiter nach Sydney fliegen. Ihr Flug nach Singapore allerdings strich die Airline und bot als Ersatz einen Flug mit einer anderen Fluggesellschaft an. Dieser Ersatzflug verzögerte sich aber um 16 Stunden. Die Kläger kamen mit einer Verspätung von 23 Stunden in Sydney an.