Auch bei starken Rauchern kann Lungenkrebs als Berufskrankheit anerkannt werden. Entscheidend dafür ist, dass berufsbedingte Atemwegbelastungen - und nicht das private Rauchen - mit hoher Wahrscheinlichkeit den Lungenkrebs verursacht haben. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden.

Die Richter mussten über den Fall eines Schweißers bei ThyssenKrupp entscheiden, der an Lungenkrebs gestorben war. Der Mann musste während seiner Arbeit Chrom, Nickel und Asbest einatmen. Außerdem rauchte er 30 Jahre lang rund eine Packung Zigaretten am Tag.



Seine Ehefrau beantragte bei der Berufsgenossenschaft Holz und Metall die Anerkennung als Berufskrankheit. In diesem Fall besteht Anspruch auf eine Hinterbliebenenversorgung.