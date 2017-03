Ein Baum auf dem Balkon ist zwar hübsch, aber er hat dort nichts verloren - urteilt ein Gericht. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Wiegald Wiesmann* hat auf seiner Loggia vor vielen Jahren einen kleinen Bergahorn in einen Blumentopf gepflanzt. Der ist inzwischen zu einem Baum stattlicher Größe herangewachsen. Seine Krone ist so groß, dass diese deutlich aus der nach oben offenen Loggia herausragt. Seine Vermieterin verlangt von ihm, den Baum zu entfernen. Doch Herr Wiesmann ist klar dagegen: Die Bepflanzung des Balkons gehöre zum vertragsgemäßen Gebrauch und sei einzig und allein Sache des Mieters. Das stimmt so nicht ganz, sagte man am Amtsgericht München:



"Ahornbäume können mehrere Meter hoch werden und einen Stammdurchmesser von mehr als einem Meter annehmen. Sie sind damit zum Halten auf Loggien und Balkonen in mehrstöckigen Häusern nicht geeignet. Auf Wunsch des Vermieters muss der Mieter einen solchen Baum samt Erdreich und Wurzelwerk fachgerecht und dauerhaft beseitigen."