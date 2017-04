Familie Buntenbach* hat sich ihren Kinderwunsch in Deutschland bislang nicht erfüllen können. Deshalb wendet sie sich an eine Agentur im US-Bundesstaat Colorado. Vermittelt wird eine Leihmutter, die tatsächlich Zwillinge austrägt. Auf Grundlage des mit der Leihmutter geschlossenen Vertrags bestimmt ein US-Gericht noch vor der Geburt das deutsche Ehepaar als Eltern. So steht es auch in der in Colorado ausgestellten Geburtsurkunde. Muss dies in Deutschland anerkannt werden? Das Oberlandesgericht Braunschweig entschied: