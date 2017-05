Urteile der Woche Vater darf Kind gegen Willen der Mutter impfen lassen

Der Impfschutz gegen Masern ist unter vielen Eltern ein heiß diskutiertes Thema. Bildrechte: dpa

Ronny Roth ist Vater einer fünfjährigen Tochter. Nach der Trennung von seiner Ex-Freundin lebt das Mädchen hauptsächlich bei ihrer Mutter. Trotzdem teilen sich die Eltern das Sorgerecht. Nun kommt es aber zum Streit. Grund dafür ist die Impfskepsis der Mutter. Sie vermutet eine "unheilvolle Lobbyarbeit von Pharmaindustrie und der Ärzteschaft" und will ihre Tochter deshalb nicht impfen lassen. Ronny Roth sieht das anders und will eine altersgemäße, von der Impfkommission empfohlene Vorsorge durchsetzen. Wer bekommt Recht? Der Fall landet schließlich am Bundesgerichthof in Karlsruhe.