Pfandflaschen aus einem Altglascontainer zu fischen ist kein Diebstahl. Bildrechte: dpa

Gerd und Gisela Gastmann* wohnen in München. Um ein paar zusätzliche Cent zu bekommen, angeln sie mit einem Greifarm Pfandflaschen aus einem Glascontainer. Anwohner beobachten die Szene und rufen die Polizei. Die Staatsanwaltschaft beantragt später Strafbefehle wegen Diebstahls. Das AG München entscheidet: Wer aus einem Altglascontainer Pfandflaschen fischt, macht sich nicht strafbar. Es sei kein messbarer Schaden entstanden, so der zuständige Richter:



"Mit dem Einwurf der Glasflaschen in den Container geht das Eigentum an den Flaschen auf den Betreiber der Altglascontainer über (...) Maßgeblich für die Wertberechnung ist deshalb der Wert, den die insgesamt 18 entwendeten Glasflaschen für die Firma (...) haben. Dieser ist jedoch so minimal, dass im Rahmen der Nachermittlungen nicht geklärt werden konnte, welcher Wert diesen 18 Flaschen im Rahmen des Recyclingprozesses zukommt." Der Pfandwert der Flaschen lag bei 1,44 Euro.