Oberlandesgerichts Düsseldorf (AZ. 7 U 143/15)

Makler und Vermieter müssen keine Informationen über den Vormieter preisgeben, sofern nicht explizit danach gefragt wird. Bildrechte: dpa Für sein Friseurgeschäft ist Ferdinand Ferch* auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Ein Makler schlägt ihm ein Ladenlokal in der Nähe eines Bahnhofs vor. Dem Friseurmeister gefallen die Räumlichkeiten und er schließt einen Mietvertrag ab. Wenige Tage später erfährt Ferdinand Ferch, dass in dem angemieteten Laden zuvor ein Bordell betrieben wurde. Weil weder der Makler noch der Vermieter ihn darauf aufmerksam gemacht hatten, fühlt er sich getäuscht. Er ficht den Mietvertrag an und weigert sich, die Maklercourtage zu zahlen. Doch damit scheitert der Friseurmeister vor Gericht:



"Im Verschweigen der vorherigen Nutzung als Rotlichtgeschäft liegt keine Täuschung. Weder Makler noch Vermieter müssen einen Interessenten ungefragt über den Vorbesitzer informieren. Es obliegt dem Mieter, sofern es für seinen eigenen Geschäftsbetrieb von Bedeutung ist, sich ausdrücklich und nachweislich nach dem vorhergehenden Nutzer zu erkundigen. Der Mietvertrag ist damit rechtmäßig zustande gekommen." Das Gericht verurteilte Ferdinand Ferch zur Zahlung der Maklerprovision.

Sozialgericht Mainz (Aktenzeichen: S 14 AS 1063/15)

Wenn das Jobcenter Zuschüsse für den Erwerb eines Führerscheins bewilligt, muss das Geld auch dafür reichen. Bildrechte: dpa Jan Jänicke* hat Probleme, eine Lehrstelle zu finden. Schließlich bietet ihm ein Fleischereibetrieb eine Ausbildung an. Weil der junge Mann das Unternehmen nur mit dem Auto erreichen kann, muss er einen Führerschein machen. Dazu beantragt Jan Jänicke beim Jobcenter finanzielle Unterstützung. Dort genehmigt man ihm einen Zuschuss von 600 Euro sofort und weitere 600 Euro, wenn die Prüfungen bestanden sind. Das hilft dem jungen Mann aber kaum weiter. Zum einen ist die Gesamtsumme zu gering, um den Führerschein komplett zu bezahlen, zum anderen müsste er für einen erheblichen Teil in Vorleistung gehen - was er schlichtweg nicht kann. Jan Jänicke klagt vor dem Sozialgericht Mainz.



"Zwar sind Zuschüsse für den Erwerb des Führerscheins immer Ermessensentscheidung des Jobcenters. Wird ein solcher Zuschuss aber bewilligt, muss dessen Höhe sachgerecht ermittelt werden. Demnach decken 1.200 Euro nicht alle Kosten, die für den Führerscheinerwerb im Wohnort des Klägers notwendig sind. Auch das Anreizsystem mit zwei Raten ist nicht sachgerecht, da es bei Misserfolg beim Leistungsempfänger zu hohen Risiken führt."

Landgericht Dortmund (Aktenzeichen: 1 S 451/15)

Fühlen die Nachbarn sich durch Tabakgeruch gestört, müssen Zeitpläne aufgestellt werden. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft Die Eheleute Bachmann* wohnen in einem Mehrfamilienhaus und ärgern sich schon seit einiger Zeit über ihre Nachbarn. Die verbringen gerade im Sommer viel Zeit auf dem Balkon und rauchen dort. Beate Bachmann stört es besonders, dass der Zigarettenrauch beim Lüften in ihre Wohnung zieht. Gerade nachts fühlt sie sich vom Tabakgeruch besonders belästigt. Bei offenem Fenster schlafen sei nicht möglich. Das Ehepaar klagt zunächst vor dem Dortmunder Amtsgericht ohne Erfolg. Doch in zweiter Instanz bekam sie Recht.



"Jeder Mieter hat das Recht, rauchfrei zu wohnen. Dazu zählt auch das Recht, bei geöffnetem Fenster und ohne die Belästigung durch Zigarettenrauch schlafen zu können. Allerdings kann den Nachbarn nicht grundsätzlich verboten werden, auf ihrem Balkon zu rauchen. Um den Interessen beider Seiten gerecht zu werden, ist ein Zeitplan aufzustellen. Demnach darf drei Stunden auf dem Balkon geraucht werden, gefolgt von einer ebenso langen Zeit des Rauchverbots."

* Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.