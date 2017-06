Musikunterricht ist wichtiger als Ruhezeiten, sagt das Gericht. Bildrechte: MDR/Cine Impuls/Martin Reißmann

Die Familien A und B* sind Nachbarn. Sie beziehen zwei freistehende Häuser am Rande der Stadt. Das Ehepaar A bewohnt sein Haus allein. Die Beklagten B hingegen haben vier minderjährige Kinder. Die spielen seit Jahren regelmäßig Musikinstrumente: Schlagzeug, Klavier, Tenorhorn und Saxofon.



Das klagende Ehepaar A behauptet nun, die Kinder würden auch während der vorgeschriebenen Ruhezeiten regelmäßig musizieren. Der eintreffende Lärm erreiche regelmäßig Werte über 55 Dezibel, teilweise bis zu 70 Dezibel. Familie B bestreitet dies: Während der Nacht werde nicht musiziert, in der Mittagspause und am Wochenende nur in Ausnahmefällen. Am Amtsgericht München fand man eine klare Antwort:



"Musik ist grundsätzlich kein Lärm. Sie kann nur dann als Lärm klassifiziert werden, wenn jemand absichtlich den Vorgang des Musizierens in eine bloße Produktion von Geräuschen pervertiert. Die gesunde musikalische Entwicklung junger Menschen steht hingegen unter dem Schutz und im besonderen Interesse des Staates." Die Kinder dürfen also musizieren - selbst dann, wenn die Ruhezeiten nicht immer ganz korrekt eingehalten werden.