Anita Arnold* arbeitet als Werbefachfrau für ein Lebensmittelunternehmen. Nach der Geburt ihrer Tochter will die Mutter für einige Monate zu Hause bleiben. Deshalb beantragt sie Unterstützung bei der Elterngeldstelle. Die Beamten rechnen nur mit dem monatlichen Gehalt von Anita Arnold, nicht aber mit dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld.



Die Mutter klagt dagegen und argumentiert, dass in ihrem Arbeitsvertrag ein Jahresgehalt festgelegt sei. Dieses werde in Raten ausgezahlt. Zwei Raten davon eben in doppelter Höhe. Vor dem Bundessozialgericht in Kassel sah man den Fall aber anders:



"Weihnachts- und Urlaubsgeldzahlungen erfolgen anlassbezogen. Lohnsteuerlich gelten sie damit als sonstige Bezüge. Bei der Berechnung des Elterngeldes werden sie deshalb nicht angerechnet. Auch nach dem Elterngeldgesetz werden nur regelmäßig laufende Einkünfte berücksichtigt, die im Jahr vor der Entbindung gezahlt wurden."