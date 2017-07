Das Jobcenter muss die Kosten für den Schulbus zur Waldorfschule übernehmen, auch wenn es eine näher gelegene Schule gäbe. Bildrechte: dpa

Der Sohn von Frau Wiesenbach* geht in eine Waldorfschule. Weil die Mutter Hartz-IV-Aufstockerin ist, beantragt sie beim Jobcenter, dass dort die Schülerbeförderungskosten übernommen werden. Die private Waldorfschule habe sie wegen des besonderen pädagogischen Konzepts ausgesucht. Schüler würden hier ganz anders behandelt als an staatlichen Schulen. Die Beförderungskosten müssten vom Jobcenter als Bildungs- und Teilhabeleistung übernommen werden.



Dort jedoch ist man anderer Auffassung. Der Sohn könne in die wohnortnahe öffentliche Grundschule gehen. Dann gebe es keine Beförderungskosten. Das Bundessozialgericht entschied abschließend.



"Jobcenter müssen auch dann die Beförderungskosten übernehmen, wenn der Schüler eine weiter entfernte Schule in privater Trägerschaft besucht. Voraussetzung hierfür ist, dass in der Schule die allgemeine Schulpflicht erfüllt wird und sie ein eigenständiges Profil hat. In jedem Fall muss sie sich von der öffentlichen und näher gelegenen Schule erkennbar unterscheiden."