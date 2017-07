Oberlandesgericht Köln ( Az: III-1 RVs 93/17 ) Falk Falkenstein* arbeitet als freier Fotojournalist. Nach einem anonymen Tipp fährt er ins Krankenhaus und sieht dort im Bett einen dunkelhäutigen Patienten. Die Mitarbeiter des Klinikums behandeln ihn mit Mundschutz und Handschuhen - mehrfach fällt der Begriff "Ebola". Daraufhin macht Herr Falkenstein ungefragt ein Foto des Mannes. Die zuständige Ärztin bestätigt den Ebola-Verdacht auf Nachfrage nicht. Sie bittet den Mann aber, die Bilder zu löschen. Doch das passiert nicht. Vielmehr erscheint in der Onlineausgabe einer Zeitung das Foto unverpixelt mit der Bild-Unterschrift "Ebola-Verdächtiger".

Am Oberlandesgericht Köln gab es ein klares Urteil: "Ein Journalist, der einen Krankenhauspatienten gegen dessen Willen fotografiert und die Bilder ohne Unkenntlichmachung veröffentlicht, macht sich strafbar. Selbst wenn man das Informationsinteresse der Öffentlichkeit an den Vorgängen im Klinikum berücksichtigt, ist der Vorgang nicht von der verfassungsrechtlich garantierten Pressefreiheit gedeckt." Der Fotojournalist zahlt hier eine Geldstrafe.

Werner Wehrmann* ist Beamter mit Dienstfahrzeug. Als er das Auto eines Tages privat nutzt, wird er in einen Wildunfall verwickelt. Dabei entsteht ein Schaden von rund 7.800 Euro. Das Land möchte, dass der Beamte alles zahlt. Er sei ohne Genehmigung allein aus privatem Interesse mit dem Behördenfahrzeug unterwegs gewesen. Damit habe er gegen seine Dienstpflichten verstoßen.

Wildunfälle sind eine häufige Unfallursache. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Doch Herr Wehrmann wehrte sich mit dem Argument, Wildunfälle würden üblicherweise von der Teilkasko-Versicherung abgedeckt. Sofern diese nicht abgeschlossen sei, müsse er als Beamter aus Fürsorgegesichtspunkten so gestellt werden, als läge die Versicherung vor.



Am Verwaltungsgericht Koblenz sah man das anders: "Es ist unzulässig das Dienstauto für Privatfahrten zu benutzen. Auch hat das Land durchaus keine Teilkasko-Versicherung abschließen müssen. Behördenfahrzeuge sind von der Versicherungspflicht befreit - mit Blick auf den Grundsatz der Selbstdeckung für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen des Landes. Ein Beamter, der sich pflichtwidrig verhält, kann sich auch nicht auf die Fürsorgepflicht des Dienstherrn berufen."