Urteile der Woche Keine Mehrleistungen für Flüchtlinge mit falscher Identität

Im ersten Fall geht es um ein libanesisches Ehepaar. 2002 ist es mit seinem Kind auf dem Landweg in die Bundesrepublik eingereist. Damals behauptete es, irakischer Staatsangehörigkeit zu sein und nicht über Pässe zu verfügen. Der Asylantrag wurde zwar abgelehnt, das Paar darf aber bleiben. 2003 und 2005 kommen zwei weitere Kinder hinzu. 2007 legt die Familie der Ausländerbehörde ihre libanesischen Pässe vor und erhält 2013 die Duldung. Wegen der langen Dauer des Aufenthalts beantragt die Familie nun weitere Leistungen analog zur Sozialhilfe. Doch vom Land erhält sie lediglich die Grundleistungen.

Die Begründung: Sie habe den Aufenthalt in Deutschland mit falschen Identitäten erhalten. Ist das gerechtfertigt? Am Landessozialgericht Baden-Württemberg sagte man Ja: "Asylbewerber, die bei der Einreise ins Bundesgebiet falsche Angaben zur Identität und Staatsangehörigkeit gemacht haben, haben keinen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen über das Grundniveau hinaus. Das gilt auch dann, wenn die falschen Angaben später berichtigt werden und sich die Person schon über einen sehr langen Zeitraum in der Bundesrepublik aufhält."