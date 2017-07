Urteile der Woche Überwachung am Arbeitsplatz

Für den Sommerurlaub hat Paul Palmenwind* für sich und seinen dreijährigen Sohn eine Flugreise in die Türkei gebucht. Wegen seines Sohnes hat der Vater bei der Buchung auf akzeptable Flugzeiten geachtet. Einige Tage nach Bezahlung der Reise erfährt Paul Palmenwind von einem geänderten Flugplan. Demnach startet die Maschine von Antalya zurück in die Heimat nicht erst 16 Uhr nachmittags, sondern schon 5:45 Uhr am Morgen. Der Vater storniert die Reise daraufhin und weigert sich, eine Rücktrittsgebühr von 95 Prozent des Gesamtpreises zu zahlen. Das muss er auch nicht, urteilte das Amtsgericht Fürth: "Durch die geänderten Abflugzeiten hätte der Vater mit seinem Sohn bereits um zwei Uhr morgens aufstehen müssen. Damit wäre der Mann gezwungen gewesen, bereits am Vortag die Koffer zu packen. Ihm wäre so ein ganzer Reisetag verloren gegangen. Die frühe Abflugzeit stört auch die Nachtruhe des Kleinkindes. Unter diesen Umständen ist eine Stornierung der Reise ohne Rücktrittsgebühren gerechtfertigt."

Bei einem Auffahrunfall haftet grundsätzlich der Auffahrende. (Ausnahmen bestätigen die Regel.) Bildrechte: IMAGO

Laura Laukner* wartet an einer roten Ampel und will nach rechts abbiegen. Als die Ampel auf Grün schaltet, fährt die junge Frau zunächst an. Doch plötzlich hört sie ein Martinshorn und weiß nicht genau, aus welcher Richtung das Einsatzfahrzeug kommt. Um es möglicherweise nicht zu behindern, hält Laura Laukner kurz nach dem Anfahren wieder an. Das Auto hinter ihr fährt auf. Infolge des Unfalls ersetzt ihr die gegnerische Versicherung nur etwa zwei Drittel des Schadens.



Da sich die junge Frau aber nicht in der Schuld sieht, klagt sie den Rest am Landgericht Hamburg ein. Mit Erfolg: "Bei einem Auffahrunfall spricht der Anschein grundsätzlich dafür, dass der Auffahrende unaufmerksam gewesen oder zu dicht aufgefahren ist. Kann das nicht widerlegt werden, haftet der Auffahrende. Auch das Bremsen der Fahrerin führt zu keiner anderen Wertung. Ein Verstoß liegt nur vor, wenn es sich um eine starke Bremsung ohne Grund handelt. Dass die Fahrerin aber ein Martinshorn gehört hat, rechtfertigt das Bremsen."