Urteile der Woche Schulbuslärm ist keine Ruhestörung

Amtsgericht Frankfurt a.M. (Aktenzeichen 33 C 684/17)

Kleingärten sind vielerorts beliebt (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bislang war Joachim Jost* leidenschaftlicher Kleingärtner und eigentlich würde er es gern noch bleiben. Doch wegen gesundheitlicher Probleme macht ihm die Gartenarbeit immer mehr zu schaffen. Als der Witwer wegen des Alters zu seiner Tochter zieht, rückt der Kleingarten in beinahe unerreichbare Ferne. Nur alle paar Wochen fährt Joachim Jost noch in die Parzelle. Zwischenzeitlich kümmert sich ein Bekannter um den Garten. Das gefällt dem Kleingartenverein nicht, der das Pachtverhältnis deshalb kündigt. Joachim Jost kann sich dagegen nicht wehren, entschieden die Richter am Amtsgericht Frankfurt.