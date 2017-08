Eine existenzielle Betroffenheit liegt bei Scheidungskosten nicht vor. Bildrechte: IMAGO

Nach einigen Ehejahren lässt sich Linda Lindner* von ihrem Mann scheiden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 1.200 Euro. Diese Summe will die Frau im kommenden Jahr von der Steuer absetzen - als außergewöhnliche Belastung. Sie erinnert sich an ein Urteil des Bundesfinanzhofes aus dem Jahr 2011. Damals hatte das Gericht die steuerliche Absetzbarkeit von Prozesskosten erleichtert. Seitdem erkannten Finanzgerichte auch Scheidungskosten als finanzielle Belastung an.