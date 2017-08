Das Jobcenter darf keine Leistungen kürzen, nur weil keine Obdachlosigkeit droht. Bildrechte: IMAGO Wiegald Wiesmann* bezieht Arbeitslosengeld II. Im zuständigen Jobcenter geht man davon aus, dass er mit einer weiteren Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebt. Deshalb bewilligt es ihm bei den Wohn- und Heizkosten nur reduzierte Leistungen. Dagegen geht Herr Wiesmann vor und beantragt die höheren Bezüge. Das zuständige Landessozialgericht lehnt ab. Da noch keine Räumungsklage erhoben sei, drohe dem Mann keine Obdachlosigkeit. Letztlich entschied nun das Bundesverfassungsgericht:



"Bei der Übernahme von Wohn- und Heizkosten geht es nicht nur darum, eine Obdachlosigkeit zu verhindern. Vielmehr soll ein Existenzminimum gesichert werden. Dazu gehört auch, dass der Betroffene möglichst in der gewählten Wohnung bleiben kann. Grundsätzlich müssen die Sozialgerichte in Eilverfahren prüfen, welche negativen Folgen den Betroffenen im konkreten Einzelfall drohen würden. Die Eilbedürftigkeit darf demnach nicht schematisch beurteilt und die Anforderungen an ihre Glaubhaftmachung nicht überspannt werden."

Ein Patient darf nur dann zwangsbehandelt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Bildrechte: dpa Samira Samtweg* ist Patientin in der geschlossenen Abteilung eines Klinikums. Ihre Unterbringung dort wurde richterlich angeordnet: Sie leide unter einer halluzinatorischen Schizophrenie, es bestehe eine erhebliche Gefahr, sich selbst zu schädigen, heißt es zur Begründung. Das zuständige Amtsgericht erlaubt außerdem, ein starkes Medikament gegen die Krankheit zu geben - und zwar auch gegen den Willen der Patientin. Das ist durch das Psychisch-Kranken-Gesetz von Mecklenburg-Vorpommern so gedeckt. Doch die Beschwerde der Patientin hatte Erfolg am Bundesverfassungsgericht:



"Eine medizinische Behandlung gegen den Willen eines Patienten ist ein erheblicher Eingriff in seine Grundrechte. Eine solche Zwangstherapie ist grundsätzlich nur als letztes Mittel und nur unter engen gesetzlichen Grenzen zulässig. Zunächst muss versucht werden, mit Gesprächen eine Einsicht zu erreichen. Eine notwendige Zwangsbehandlung muss außerdem erfolgversprechend und verhältnismäßig sein. Dafür gelten dieselben strengen Vorgaben wie im Maßregelvollzug psychisch kranker Straftäter." Die angewendete Vorschrift ist damit außer Kraft.



Eine ähnliche Regelung gibt es übrigens auch in Bayern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Möglicherweise müssen diese nun geändert werden.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Aktenzeichen: 11 Sa 823/16)

Wird eine Morddrohung ausgesprochen, ist eine fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung erlaubt. Bildrechte: IMAGO Marco Martinske* arbeitet bei einer Landesbehörde. Er ist anerkannter Schwerbehinderter mit einem Grad der Behinderung von 70. Zwischen ihm und seinem Vorgesetzten gibt es allerdings immer wieder Auseinandersetzungen. Nach einem neuerlichen Streit ruft der Angestellte aus einer Telefonzelle an. Sein Vorgesetzter gibt später an, er sei mit den Worten bedroht worden: "Ich stech dich ab." Deshalb habe er dem Mitarbeiter fristlos gekündigt.



Am Landesarbeitsgericht Düsseldorf glaubte man den Angaben des Verwaltungsleiters: "Dem Land ist eine Weiterbeschäftigung des Mitarbeiters nicht zuzumuten. Er hat durch die ernsthafte Bedrohung seines Vorgesetzten die betriebliche Ordnung in der Behörde nachhaltig gestört. Eine solche Drohung belastet nicht nur das Verhältnis zum Verwaltungsleiter sondern auch zu den Arbeitskollegen. Wegen der Schwere der Pflichtverletzung war eine Abmahnung vor der fristlosen Kündigung nicht erforderlich." Der Mitarbeiter bleibt gekündigt.

* Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.