Urteile der Woche Keine Rückgabepflicht nach Trennung

Teure Geschenke können nicht ohne weiteres zurückverlangt werden. Bildrechte: IMAGO

Zur Verlobung bekommt Klara Klein* von ihrem Partner einen schicken Ring und einen gebrauchten Kleinwagen für rund 6.000 Euro geschenkt. Mit dem Auto soll sie auch nach dem Umzug in eine gemeinsame Wohnung zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Als die Beziehung wenige Monate später zerbricht, fordert der Mann das Auto zurück. Er habe es Klara Klein zur Verlobung geschenkt, die nun hinfällig sei. Die Frau will davon nichts wissen und das Auto auch nicht wieder hergeben. Muss sie auch nicht, urteilten die Richter am Landgericht Köln:



"Geschenke, die im Rahmen einer ehelichen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaft gemacht werden, können nicht ohne weiteres zurückverlangt werden. Das ist nur dann möglich, wenn die Zuwendung eine individuell außergewöhnlich hohe Bedeutung hat. Im aktuellen Fall handelt es sich zwar um ein teures Geschenk, welches angesichts der Vermögensverhältnisse des Mannes aber keine finanziell herausragende Leistung darstellt."