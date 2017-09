Urteile der Woche Fluggastrechte bei Verspätung auf Umweg-Flug

Pünktlich oder zu spät? Bildrechte: dpa

Carla und Carlotta Carwig* reisen mit dem Flugzeug von Rom nach Hamburg. Leider haben sie keinen Direktflug erwischt. Sie müssen in Brüssel in eine andere Maschine umsteigen. Letztlich kommen sie mit fast vierstündiger Verspätung in Hamburg an. Dafür möchten sie nun je 400 Euro Entschädigung. Die steht dem Fluggast zu, wenn man über drei Stunden verspätet ist und der Flug über eine Strecke von mindestens 1.500 Kilometer geht. Die Fluggesellschaft will aber nur 250 Euro zahlen. Denn die Entfernung zwischen Rom und Hamburg sei unter dieser Marke. Fliegt man dem Umweg über Brüssel, liegt sie aber klar darüber. Was ist denn nun entscheidend? Der Europäische Gerichtshof schaffte Klarheit: