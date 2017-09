Urteile der Woche Mieter müssen Kinderlärm nicht grenzenlos aushalten

Als Nachbar muss man nicht alles tolerieren. Bildrechte: IMAGO

Karla Karlgut* fühlt sich gestört. Seit Jahren schon stampfen die Nachbarskinder, schreien und springen herum. Täglich mehrere Stunden, auch während der Ruhezeiten. Die Eltern selbst würden ihre Kinder dann zwar zur Ruhe mahnen, aber ebenfalls schreiend. Es sei inzwischen so schlimm, dass Besucher nicht mehr bei Karla Karlgut übernachten würden. Aus diesem Grund hat die Frau ihre Miete um die Hälfte gekürzt, fordert sogar rund 9.000 Euro von ihrer Vermieterin zurück. Mit einer entsprechenden Klage hatte sie vor dem Landgericht Berlin zunächst keinen Erfolg. Dort hieß es, dass das normale Maß noch nicht überschritten sei. Es gehöre dazu, dass Kinder Wege laufen und sich in lauter Sprache verständigen. Doch am Bundesgerichtshof sah man den Fall anders: