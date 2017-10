Urteile der Woche Kindergeld bekommt der betreuende Elternteil

Bundesfinanzhof ( Az. III R 11/15 ) Als sich das Ehepaar Ludwig* trennt, geht der gemeinsame Sohn zu seiner Mutter. Auch ein Versöhnungsversuch, bei dem das Paar es noch einmal miteinander versucht, schlägt fehl. Nach der endgültigen Trennung beantragt Laura Ludwig schließlich Kindergeld, was bislang ihrem Mann ausgezahlt wurde. Die Kindergeldkasse bestimmt daraufhin die Mutter als Zahlungsempfängerin und fordert gleichzeitig bereits gezahltes Kindergeld vom Vater zurück. Denn mit dem Auszug der Mutter vor einigen Monaten hätte er keinen Anspruch mehr auf das Kindergeld gehabt. Der Vater wehrt sich mit der Begründung, dass seine Frau die ganze Zeit auf sein Konto zugreifen konnte. Doch die Richter am Bundesfinanzhof sahen den Fall anders: "Der klagende Vater ist verpflichtet, das Kindergeld zurückzuzahlen. Bei einer Trennung ist nach dem Gesetz zwingend derjenige Elternteil kindergeldberechtigt, bei dem das Kind lebt. Das gilt auch dann, wenn die Eltern wegen eines Versöhnungsversuches kurzzeitig wieder zusammenleben. Der Rückforderung steht auch nicht entgegen, dass das Geld auf ein Konto gezahlt wurde, über das die Mutter ebenfalls verfügen konnte."

Amtsgericht München (Az. 1112 OWi 300 Js 121012/17)



Nach einigen kleinen Schäden an ihrem Auto ist Maria Martin* vorsichtig geworden. Sie ist dazu gezwungen, ihren Pkw auf der Straße abzustellen. Dort haben andere Autofahrer ihren Wagen schon häufiger touchiert, ohne dass sich diese bei ihr gemeldet haben. Um nicht wieder auf dem Schaden sitzen zu bleiben, installiert die Frau in Front- und Heckscheibe ihres Autos Kameras. Die Aufnahmen werden fortlaufend gespeichert. Als wenig später ein anderes Fahrzeug ihren Wagen beschädigt, geht Maria Martin mit den Aufnahmen zur Polizei. Doch die leitet ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz ein. Dagegen klagt die Frau vor dem Münchner Amtsgericht - ohne Erfolg:



"Eine permanente Überwachung des öffentlichen Raums durch Privatbürger ist grundsätzlich nicht zulässig. Im vorliegenden Fall überwiegt das Recht der gefilmten Personen auf informationelle Selbstbestimmung. Das Interesse der Betroffenen an einer Aufdeckung möglicher Straftaten steht hierbei zurück. Damit verstößt die Angeklagte gegen das Datenschutzgesetz und das Bußgeld über 150 Euro ist rechtens."



Je nach wirtschaftlichen Umständen können bei Datenschutzdelikten Bußgelder bis 300.000 Euro erhoben werden.